Ag. Karsdorp: “Rick non è un traditore, è pronto per giocare. Mourinho? Fiduciosi di poter finire bene la stagione”

Durante l’intervista concessa a De Telegraaf, Johan Henkes, agente di Rick Karsdorp, ha così parlato del suo assistito: “Rick non è un traditore. Non è così che il club vede Rick, lo staff o i suoi compagni di squadra. Vogliono solo riavere in squadra un Rick Karsdorp in forma. Non ha mai detto di non voler più giocare per la Roma. Al contrario. nulla gli piace di più. Da questa settimana è tornato in forma ed è disponibile per le partite della Roma. Gli piacerebbe competere con i suoi compagni di squadra sul campo, ma anche il club ha molto da giocare”.

Poi ha proseguito soffermandosi sul rapporto con Mourinho: “C’è stato un periodo buio dopo Sassuolo ma Mourinho e Rick hanno continuato a lavorare insieme professionalmente. Nello sport di vertice, situazioni del genere accadono, anche se le persone non sono sostanzialmente d’accordo tra loro. Abbiamo discusso a lungo nell’ultimo periodo, Rick e l’allenatore hanno parlato più volte e sono entrambi fiduciosi di poter finire bene la stagione”.

Foto: Karsdorp Twitter