Ag. Jesus: “Quando viene chiamato in causa risponde presente. Servirebbero 5-6 Juan in ogni squadra”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Roberto Calenda, agente di Juan Jesus, ha così parlato all’indomani del primo gol del difensore brasiliano in stagione con il Napoli: “Sta dimostrando tutto il suo valore, ogni volta che viene chiamato in causa risponde presente. Sta bene con i compagni di reparto, dà una mano con la sua esperienza, mettendola al servizio della squadra. Dico sempre che ci vorrebbero 5-6 Juan Jesus in ogni squadra di calcio”.

Foto: Instagram Juan Jesus