Ag. Isco: “Ha rifiutato tre club per rimanere al Betis”

L’attaccante spagnolo ex Real Madrid Isco ha firmato con il club biancoverde fino al giugno 2027. A darne l’annuncio è la società con un video postato sui propri canali. L’agente del giocatore ha fatto sapere che su di lui c’erano anche altri club: “In un certo senso, eravamo obbligati ad arrivare a quest’accordo perché il Betis lo voleva e lui voleva restare. Isco ha ricevuto tanti segni di affetto da quando è arrivato al Betis. E non solo finanziariamente. La cosa più importante è che hanno detto subito di voler rinnovare. Ce lo hanno detto ad ottobre. Abbiamo firmato a luglio e ad ottobre volevano rinnovarlo. Lo volevano due squadre in Spagna e una all’estero”.

Foto: Instagram Isco