Ag. Ferguson: “E’ da top club. Una squadra italiana lo ha chiesto, ma è felice a Bologna”

Bill McMurdo, agente di Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna, ha parlato a Sportitalia del suo assistito e dei progetti futuri.

Queste le sue parole: “Ottimo inizio di stagione, ma penso che potrebbe arrivare a 15 fra goal ed assist messi insieme”.

Che rapporto ha con Motta? Cosa gli chiede il tecnico? “Lewis ha un rapporto straordinario con Thiago Motta. Ha fiducia che l’allenatore lo faccia crescere come giocatore e l’allenatore lo tratta con rispetto”.

In estate non ha avuto dubbi nel dirci: “Il Bologna lo vuole trattenere”. Cosa vi ha convinti maggiormente nel progetto rossoblu? “Quando abbiamo parlato per la prima volta con il Bologna Lewis era convinto che questo fosse il club giusto per lui. Hanno promesso che avrebbero fatto crescere la sua carriera e lo avrebbero reso un giocatore migliore. Sono stati fedeli alla loro parola”.

Le intenzioni di rimanere erano chiare, ma qualche club ve lo ha comunque chiesto in estate? “Lewis ha firmato un nuovo contratto lo scorso luglio e il club ha dichiarato che non era disponibile per il trasferimento. Questo nonostante l’interesse di una squadra italiana e di un club di Premier League inglese. A Bologna è felicissimo”.

Pensa che oggi sia un centrocampista pronto per qualsiasi grande italiana? “Sono di parte ma penso che potrebbe giocare in qualsiasi top team. C’è ancora molto nel futuro di Lewis, non ha ancora raggiunto il suo massimo livello. Il Bologna e l’allenatore Thiago Motta lo renderanno un giocatore ancora migliore nei mesi e negli anni a venire”.

