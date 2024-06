Ag. Dragusin: “Gudmundsson alla fine andrà all’Inter, a meno che non arrivi qualcuno con i milioni veri”

Florin Manea, agente fra gli altri di Radu Dragusin ex Genoa ora al Tottenham, è certo che il futuro di Albert Gudmundsson sia a tinte nerazzurre. Infatti l’agente a TvPlay si è detto quasi certo che l’islandese si accaserà con i campioni d’Italia in carica. Le sue parole sono dovute anche alla conoscenza che lo stesso ha con Gabriele Giuffrida, colui che cura gli interessi del talentuoso calciatore del Grifone: “Giuffrida è il suo agente e ho buoni rapporti con lui. Albert è un calciatore che nell’ultima stagione ha dimostrato tantissimo”. Poi prosegue esternando quanto suddetto: “Andrà all’Inter? Penso di sì, secondo me alla fine andrà in nerazzurro a meno che non arrivi qualcuno con i milioni veri”.

Foto: instagram Serie A