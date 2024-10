Ag. Djuric: “E’ in scadenza, ma con il Monza non abbiamo ancora discusso del rinnovo”

Il futuro di Milan Djuric al Monza non è ancora certo. L’attaccante è in scadenza al 30 giugno prossimo con il club brianzolo.

A fare il punto ai microfoni di ‘Radio Amore’ il suo procuratore, l’agente Vittorio Sabbatini: “Non ci siamo ancora seduti a un tavolo col club per parlare di un prolungamento del contratto, in questo momento la società è concentrata sul campo visto che i risultati non sono quelli attesi. Ad ogni modo non c’è nulla di concreto con altre squadre, in ogni caso il Monza non lo avrebbe fatto partire dopo averlo preso appena sei mesi prima per tre milioni”.

Foto: sito Monza