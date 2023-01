Ag. Dia: “Futuro? Non abbiamo ancora parlato con la Salernitana. Deciderà la società”

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Fredreric Guerra, agente di Boulaye Dia, ha così parlato del futuro del suo assistito in forza alla Salernitana: “La decisione appartiene alla società. Loro hanno questa possibilità e vuol dire che sicuramente lo faranno. Dopo parleremo con loro e vedremo se ci saranno altre possibilità da parte di altre squadre in altri paesi. In questo momento non abbiamo ancora parlato del suo futuro perché non è un bene per un giocatore parlare dell’anno successivo. Quando arriverà la fine del campionato gli darò tutte le informazioni che ho io. Il progetto è sempre la partita dopo, non l’anno dopo”.

Foto: Instagram Boulaye Dia