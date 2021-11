Ag. Di Lorenzo: “Se fosse sul mercato arriverebbero numerose offerte. Ma il Napoli non se ne priverà mai”

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare del gol contro l’Hellas Verona e del rendimento del suo assistito in questo avvio di stagione: “Giovanni ha un rendimento elevatissimo, mi sembra che più giochi e meno si stanchi. Ha un fattore un po’ anormale, generalmente quando si gioca un certo numero di partite ogni tanto un po’ di fatica arriva. Lui va al contrario: più gioca e meno è stanco. Abbiamo parlato un po’ della partita, giocare contro il Verona non è mai facile: se non giochi al massimo della condizione è difficile vincere, anche perché ha ottime individualità e organizzazione. Il pareggio di ieri è importante, anche perché se il Verona non avesse subito 3 rimonte sarebbe in piena zona Champions League”.

Quante squadre ti hanno chiesto notizie su Giovanni?

“Poche, tutti sapevano che Di Lorenzo era incedibile. Le possibilità di portarlo via erano minime. Normale che se Di Lorenzo fosse sul mercato arriverebbero 5-6 squadre ma si sa che ora è inamovibile, il club non se ne priverà mai. Il Napoli ha fatto un grande affare”.