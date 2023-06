Ag. Di Lorenzo: “Giovanni vuole legarsi a vita al Napoli. Garcia? Ripetere quanto fatto da Spalletti sarà dura”

Intervistato da Radio CRC, il procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del capitano del Napoli.

Queste le sue parole: “Giovanmi vuole legarsi al Napoli a vita proprio perché abbiamo tutti la convinzione che determinate bandiere possano esistere, nelle prossime settimane ci incontreremo col club e ne parleremo. Garcia è un allenatore di grande esperienza e sono sottovalutati i suoi risultati. Non bisogna essere superficiali guardando che ha allenato in Arabia Saudita negli ultimi anni. Ha delle qualità importantissime e ha fatto risultati nella sua carriera. Ripetere quello che ha fatto Spalletti sarà cosa difficile, come lo sarebbe stato per chiunque”.

Foto: twitter Napoli