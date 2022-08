Ag. De Ketelaere: “Dopo l’incontro in Belgio Milan e Brugge non volevano più parlarsi”

Intervenuto ai microfoni di Het Laatste Nieuws, gli agenti di De Ketelaere, Tom De Mul e Yama Sharifi, hanno rivelato delle frizioni tra il Brugge e il Milan durante la trattativa che ha portato il talento belga a vestire la maglia rossonera:”Abbiamo insistito un po’, mostrando il nostro lato aggressivo. A un certo punto l’accordo sembrava morto. Dopo l’incontro in Belgio, i club non hanno più voluto parlarsi. Poi siamo andati a Lugano. Due superpotenze si sono confrontate ed è diventata una vera battaglia. Il mondo esterno non può capire quanto sia stato difficile risolvere tale situazione. Dovevamo decidere la strategia. Abbiamo fatto di tutto per far avvenire il trasferimento“.

Foto: Twitter Milan