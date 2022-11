Ag. De Ketelaere: “Charles deve ambientarsi. Ha la fiducia della società”

L’agente di CDK, Tom de Mul ha parlato così del suo assistito in un’intervista rilasciata in una nota trasmissione olandese, Sjotcat Podcast: “Ha bisogno di tempo per ambientarsi, è normale avere alti e bassi. Sente però la fiducia del club e della società, sono sicuro possa fare come Leao e Tonali. Charles sta lavorando per avere successo e per ripagare le aspettative dei tifosi e della società. Sul paragone con Kakà? Ricky era un fenomeno, sbagliato fare questi paragoni”

Foto: Twitter Milan