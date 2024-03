Ag. Davies: “L’ultimatum del Bayern è ingiusto, non sappiamo neanche chi sarà il prossimo allenatore”

Continua a tenere banco la vicenda legata al rinnovo di Alphonso Davies in casa Bayern Monaco. Il club bavarese ha dato un ultimatum al terzino canadese per accettare o rifiutare la proposta avanzata. Un modus operandi che non è stato apprezzato dall’agente del calciatore, Nick Huoseh, che alla Bild ha mostrato tutto il suo disappunto: “Adesso ci danno un ultimatum e dobbiamo decidere entro due settimane perché il club è sotto pressione? Non è giusto. È ingiusto pure che ora attacchino Alphonso. Eravamo vicini a raggiungere un accordo un anno fa, poi è stata sostituita l’intera dirigenza del club e per sette mesi non abbiamo avuto notizie.

È un contratto molto importante nella carriera di Alphonso e dovremmo prendere una decisione senza sapere chi sarà l’allenatore la prossima stagione, né come sarà costruita la squadra. Ecco perché riteniamo che sia ingiusto questo ultimatum. Decideremo come procedere a fine stagione, quando ci sarà più chiarezza”.

Foto: Instagram Davies