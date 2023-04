Ag. Camavinga: “Rinnovo? Non ci saranno problemi, Eduardo vuole restare al Real per sempre”

Durante l’intervista concessa alla versione spagnola di GOAL, Jonathan Barnett, agente di Eduardo Camavinga, ha così parlato del suo assistito, sbarcato a Madrid nell’estate 2021: “Amava il Real Madrid e giocare al Bernabeu è stata una grande sfida per lui. Parliamo di un club fantastico dove si può lavorare molto bene. Con queste premesse è stato tutto molto più semplice. Il rinnovo? Non parlo del contratto, ma dico che Eduardo vuole vestire la maglia del Real Madrid per tutto il resto della sua carriera. Troveremo l’intesa e non ci saranno problemi. A gennaio poteva andare all’Arsenal? Niente di vero, erano notizie spazzatura“.

Foto: Camavinga Instagram