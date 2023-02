Ag. Caicedo: “Le offerte sono arrivate, era il sogno della vita di Moises. Potrebbero non ripresentarsi più queste opportunità”

Manuel Sierra, agente di Moises Caicedo del Brighton, ha parlato a Marca90 dopo i rumours su Arsenal e Chelsea legati al suo assistito, che oggi è tornato ad allenarsi con la squadra di De Zerbi: “Le offerte sono state ricevute, abbiamo visto cosa c’era e ci siamo messi ad un tavolo con Moises e lui ci ha detto che era il sogno di una vita, un’opportunità che potrebbe non ripresentarsi più per lui quella di andare in quelle squadre che avevano fatto delle proposte”.

Foto: Instagram Caicedo