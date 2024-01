Ag. Buchanan: “Poter lavorare con Inzaghi è la cosa migliore per lui”

Mike Senkowski, agente di Buchanan, ha rilasciato un’intervista a FCInterNews.it per parlare della scelta del suo assistito di vestire i colori nerazzurri: “I contatti sono iniziati durante il Mondiale in Qatar, non ovviamente in forma concreta, ma già allora avevamo capito potesse essere un giocatore che si sarebbe potuto inserire nel gioco di Inzaghi.A vere la possibilità di lavorare con un manager così è importante. Il sistema di gioco nerazzurro altrettanto: se vediamo la storia degli esterni che ha allenato Inzaghi, hanno fatto tutti bene. All’inizio si è trattato di conversazioni normali, le stesse che avevamo avuto anche con altri club importanti sparsi per il mondo. Quando però ti chiama l’Inter è semplicemente bellissimo”. Sulle sue abilità: “Le sue caratteristiche lo rendono perfetto per giocare come quinto. È velocissimo e quando sei spettatore delle sue partite ti rendi conto come sappia inserirsi al meglio negli spazi usando la sua rapidità. È rimasto impressionato da come i tifosi dell’Inter abbiano supportato la squadra. E non vede di provare personalmente queste sensazioni incredibili. La sua mentalità è chiara: sono arrivato all’Inter, devo allenarmi sempre al top”.

Foto: sito ufficiale Inter