Ag. Barrow rivela: “Questa estate colloqui con il Napoli, poi hanno preso Kvaratskhelia”

Durante il suo intervento a Radio Punto Nuovo, il procuratore di Musa Barrow, Luigi Sorrentino, ha parlato dell’interesse mostrato dal Napoli per l’esterno del Bologna prima di ingaggiare Kvicha Kvaratskheli: “A chi non piacerebbe una piazza come quella di Napoli… In estate c’è stata qualche discussione con Giuntoli. Si è parlato dell’arrivo Musa prima dell’arrivo di Kvaratskhelia. Ora quella casella è già occupata. E’ stato contentissimo dell’avvento di Thiago Motta, le sue speranze sono quelle di fare bene, anche se con l’infortunio ha vissuto poco la nuova gestione tecnica. Il nuovo mister dovrebbe schierarlo come attaccante, non più come cursore di fascia e questa non può che essere una bella notizia per un calciatore come Musa. L’addio di Mihajlkovic però è stato difficile da digerire a livello umano. Sinisa si impose per farlo arrivare a Bologna. Ci è rimasto un po’ male che non sono riusciti a salutarsi, il mister aveva chiuso il suo rapporto col Bologna mentre era a Roma“.

Foto: Twitter Bologna