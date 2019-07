Ag. Bale: “Se Bale va via da Madrid è perché lo vuole lui”

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha risposto a Marca a margine delle dichiarazioni rilasciate da Zinedine Zidane sul suo assistito. Ecco le sue parole:”Se Gareth Bale se ne va, è perché lo vuole, non perché Zidane o il Real Madrid lo spingano via. Rimane uno dei migliori giocatori al mondo e il suo futuro continuerà ad essere in un grande club. Zidane è ingrato con Bale. Non so se il Madrid stia davvero lavorando a questo problema. Quello che sto facendo io è chiaro”.

Foto: AS