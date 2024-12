Ag. Antony: “Molti club ci hanno contattato in vista di gennaio”

Per la prima volta Antony apre all’addio dal Manchester United. L’ala destra brasiliana è legata da un contratto con i Red Devils fino al 30 giugno 2027, ma con soli 50 minuti disputati in Premier League. Nell’intervista concessa a GIVEMESPORT Junior Pedroso, l’agente di Antony, ha rivelato di aver ricevuto abboccamenti e proposte già per il mercato invernale: “Sì, molti club ci hanno contattato per il trasferimento di Antony a gennaio. Questi club volevano capire la situazione di Antony, quindi posso confermare che c’è un interesse concreto”, ha dichiarato senza giri di parole l’assistito del classe 2000.

Foto: Instagram United