Ag. Alcaraz: “Ha dedizione e grande mentalità. Per la garra mi ricorda Davids”

Sebastian Lopez, agente di Carlos Alcaraz, in una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha presentato il suo assistito, spiegando quali sono le sue qualità principali: “Charly è un centrocampista box-to-box, ma all’occorrenza può giocare anche come falso nove. Tra i suoi pregi ci sono la dedizione e qualità tecnica, oltre ad una mentalità molto forte: è un calciatore molto offensivo. Non lo paragono a Edgar Davids, ma una cosa in comune ce l’hanno, ed è la garra. Charly non molla mai”.

Foto: Instagram ufficiale Juventus