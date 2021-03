Affaticamento per Moise Kean: ha già lasciato il ritiro della Nazionale

Come comunicato da una nota sul sito ufficiale della FIGC, Moise Kean attaccante del PSG e della Nazionale italiana, ha accusato un affaticamento e in via precauzionale è stato rimandato a Parigi e non parteciperà ai prossimi impegni dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022. Questo il testo della nota: “Il calciatore Moise Bioty Kean ha accusato uno stato di affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare della nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Per questo motivo Kean è stato escluso dalla lista dei convocati azzurri e questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza, il Paris Saint Germain”.

Foto: psg Twitter