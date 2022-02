Lorenzo Insigne non sarà convocato per la trasferta di Cagliari. Il Napoli ha reso noto con un report che l’attaccante non partirà con la squadra per un affaticamento alla coscia destra rimediato durante l’allenamento di stamattina. L’assenza di Insigne si aggiunge a quelle di Lobotka, Anguissa e Lozano.

Foto: Twitter Napoli