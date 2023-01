Gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di mercato

Si è chiusa alle 20 la sessione di calciomercato invernale per la stagione 2022-23. Una sessione con pochi colpi delle big, con i casi Zaniolo, Skriniar e Amrabat non risolti. Continueremo ad aggiornare con le ufficialità di giornata, ricordando che da questo momento i club potranno solo fare cessioni con club dove il calciomercato è ancora aperto, tra questi Francia, Inghilterra e Spagna a mezzanotte.

Questi tutti gli affari ufficiali dell’ultimo giorno di calciomercato.

22.24: Angers, Sofiane Boufal si trasferisce all’Al-Rayyan

22.00: Crystal Palace, ingaggiato il centrocampista Naouirou Ahamada dallo Stoccarda

21.32: Derby County, arriva Harvey White dal Tottenham

21.30: Bournemouth, ufficiale Illia Zabarnyi dalla Dynamo Kyiv

21.29: Pergolettese, arriva Abdou Doumbia dall’Entella

21.17: Rimini, arriva Mattia Sandri dal Potenza

21.09: Virtus Francavilla, arriva Óttar Magnús Karlsson dal Venezia

21.08: Parma, ufficiale il giovane Marko Brekalo dal NK Siroki Brijeg

21.03: Arsenal, ufficiale l’arrivo di Jorginho dal Chelsea

21.00: PSV Eindhoven, colpo Thorgan Hazard dal Borussia Dortmund

20.59: Como, risoluzione consensuale col portiere Zanotti



20.56: Lorient, arriva Joel Mugisha Mvuka dal Bodo/Glimt

20.55: Benevento, Masciangelo in prestito al Palermo. I rosanero hanno il diritto di riscatto

20.43: Venezia, arriva Daishawn Redan dall’Hertha Berlino

20.42: Crotone, Raffaele Cantisani in prestito all’Arezzo

20.41: Viterbese, risoluzione consensuale con Gabriel Santoni

20.40:Celta Vigo, ufficiale Haris Seferovic dal Benfica

20.38: Torino, ceduto Sasa Lukic al Fulham a titolo definitivo. Contratto fino al 2027

20.30: Scambio fra Pisa e Modena: Ionita in gialloblù, Gargiulo in nerazzurro

20.23: Sampdoria, Enesto Torregrossa passa al Pisa

20.18: Avellino, arriva Sottini in prestito dall’Inter

20.15: Watford, arriva Hoedt dall’Anderlecht

20.12: Molina lascia il Monza e si trasferisce a titolo definitivo al Bari

20.10: Cagliari, Prelec nuovo giocatore rossoblu. L’attaccante firma fino al 2026

19.58: Diego Gonzalez alla Lazio

19.53: Empoli, dal Bologna ecco Emanuel Vignato in prestito con diritto di riscatto

19.52: Venezia, dal Monza arriva Andrea Carboni in prestito fino a giugno

19.50: Frosinone, dall’AlbinoLeffe arriva Gelli

19.48: Betis Siviglia, ufficiale l’arrivo di Ayoze Perez dal Liecester

19.48: Sassuolo, preso Bajrami. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’Empoli

19.45: Bidaoui al Frosinone

19.43: Brest, ufficiale l’arrivo di Bradley Locko dal Reims.

19.42: Luca Pellegrini alla Lazio in porestito dalla Juve

19.40: Lecce, dal Luton arriva il classe 2004 Mc Jannet

19.35: Cosenza, risolto consensualmente il contratto con Larrivey

19.34: Bari, dal Renate arriva Morachioli: firma un contratto fino al 2026

19. 23: Pescara, arriva Merola dall’Empoli

19.22: Verona, Hongla passa alla Real Valladolid

19. 20: Venezia, dalla Cremonese ecco Milanese. Il centrocampista approda in prestito

19, 15: Torino, dal Milan arriva il giovane centrocampista svedese Wilgot Marshage

19.05: Vanja Vlahovic all’Atalanta. L’ala 18enne arriva in prestito dal Partizan Belgrado

18.55: Maliszewski è della Lazio. Il portiere 2004 arriva a titolo definitivo dal Parma

18.50: Scavone al Brescia dal Bari

18.45: Furlan dalla Ternana al Latina

18.44: Inter, il giovane centrocampista Bonavita passa in prestito al Napoli

18.43: Lecce, preso dal Venezia Ceccaroni in prestito con diritto di riscatto

18.42: Bari, dal Brescia arriva Benali

18,41: Bologna, preso Kyriakopoulos dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto

18.41: Genoa, Pablo Galdames va alla Cremonese in prestito

18.40: Brescia, ceduto Garofalo in prestito al Trento

18. 35: Torino, arriva Gravillon in prestito dal Reims

18. 30: Benevento, in difesa arriva Jureskin dal Pisa

18.2o: Pisa, dalla Juventus Next Gen arriva Zuelli

18. 10: Cosenza, arriva Agostinelli in prestito dalla Fiorentina

17. 50: Fiorentina, riscattato Barak

17.45: Reggina, risolto il prestito di Agostinelli

17. 40: Reggina, dallo Spezia arriva in prestito Strelec

17.20: Maiorca, preso Morlanes dal Villarreal

17. 10: Fulham, risoluzione consensuale per Josh Onomah

17.05: Odense, fatta per Naatan Skyttä dal Tolosa

17.00: Leeds, dal Servette arriva il classe 2005 Diogo Monteiro

16.40: Zortea dall’Atalanta al Sassuolo



16. 35: Pro Vercelli, dal Napoli arriva in prestito Costanzo

16. 33: Foggia, Papazov in prestito in Spagna al Badalona

16.30: Fiorenzuola, Christian Sussi rientra dal prestito al Pisa

16.10: Vicenza, Busatto in prestito alla Fermana

16.00: L’Auxerre riporta Massengo in Francia. Arriva in prestito dal Bristol City

15. 46: Hertha Berlino, preso Cigerci dall’Ankaragucu

15.44: Recanatese, arriva Simone Stampete dal Frosinone

15.40: Siena, ceduto Arras al Gubbio: prestito con diritto di riscatto

15.30: Pordenone, dal Pisa arriva Robert Gucher a titolo definitivo

15.10: Empoli, dal Vicenza arriva il giovane Filippo Alessio

14.57: Frosinone, Aliou Traoré ceduto a titolo definitivo al Goztepe

14.50: Virtus Francavilla, prolungato il prestito di Di Marco

14. 45: Vis Pesaro, dal Venezia arriva in prestito Enem

14.35: Schalke 04, difesa rinforzata con Balanta dal Club Brugge

14.30: Torino, ceduto Edera al Pordenone a titolo definitivo

14. 15: Arsenal, Marquinhos ceduto al Norwich in prestito

14.10: Newcastle, dal West Ham arriva Harrison Ashby

14.05: Ascoli, risoluzione consensuale del contratto con Anthony Fontana

14.04: Pisa, in attacco. dal Pordenone arriva il lituano Dubickas

14.00: Avellino, arriva Marconi dal SudTirol

13. 51: Modena, per la porta arriva Julian Kadijevi

13.50: Empoli, ecco Zenelaj dalla Fidelis Andria

13.45: Cosenza, arriva l’attaccante Ivan Delic dall’HNK Sibenik

13.20: Perugia, arriva l’attaccante Ekong dall’Empoli

13.00: Fermana, dalla Salernitana arriva il portiere Jacopo De Matteis

12.50: Genoa, dalla Sambenedettese arriva il giovane terzino Prophedi Boti

12.21 – Bayern Monaco, ufficializzato l’arrivo di Joao Cancelo dal Manchester City

12.17 – Sampdoria, ufficiale l’arrivo di Koray Gunter dall’ Hellas Verona

12.04 – Roma, depositato il contratto in Lega Serie A del difensore Diego Llorente, in arrivo dal Leeds

12.03 – Sambenedettese, ufficializzata la cessione a titolo definitivo di Prophedi Boti al Genoa

12.00 – Fermana, ingaggiato in prestito Jacopo De Matteis della Salernitana

11.58 – Udinese, ufficializzato il nuovo centrocampista Florian Thauvin con un contratto fino al 30 giugno 2025

11.28- Torino, prelevato Morré Makadji in prestito dal Venezia

11.24 – Pistoiese, ceduto a titolo definitivo Gianmarco di Biase alla Juventus, il quale rimarrà in prestito fino al 30 giugno 2023 al club arancione per poi trasferirsi alla Juventus Next Gen

11.18 – Pro Vercelli, Cristian Buonino rientra dal prestito alla Fermana per poi trasferirsi a titolo temporaneo al Lecco

11.07 – Sunderland, ufficializzato l’arrivo di Joe Anderson dall’Everton

11.00 – Newcastle, ingaggiato Harrison Ashby dal West Ham

10.45 – Eintracht Francoforte, ingaggiato Philipp Max dal PSV Eindhoven

10.33 – Fiorentina, depositato il contratto del giovane attaccante Riccardo Spaggiari dal Modena

10.28 – Bari, preso in prestito Sebastiano Esposito dall’Inter

10.26 – Genoa, arriva Eddie Salcedo dall’Inter in prestito con diritto di riscatto

10.15 – Aquila Montevarchi, ingaggiato Elimelech Enyan dalla Virtus Francavilla

10.08 – Monopoli, ceduto a titolo definitivo Timothy Nocchi al Piacenza

10.08 – Espanyol, ufficializzato Denis Suarez in arrivo dal Celta Vigo

11.03 – Torino, ceduto a titolo temporaneo Matthew Garbett al NAC Breda

10.01 – Leeds United, arriva Diogo Monteiro dal Servette

10.00 – Norwich City, preso Marquinhos dall’Arsenal

09.33 – Bayer Leverkusen, ceduto Zidan Sertdemir al Nordsjaelland

09.02 – L’ Hellas Verona ufficializza l’arrivo di Adolfo Gaich dal CSKA Mosca

08.22 – Braga, torna lo svincolato Pizzi

07.47 – Il Lille ufficializza il rinnovo contrattuale di Lucas Chevalier fino al 2027

07.33 – Roma, ceduto Amir Feratovic a titolo temporaneo al Benfica