Affare Osimhen, indagato De Laurentiis. Per la Procura di Roma è falso in bilancio

Aurelio De Laurentiis è indagato con l’accusa di falso in bilancio per l’acquisto del centravanti del Napoli Victor Osimhen dal Lille, pagato nel 2020 71,2 milioni di euro. I magistrati della Procura di Roma hanno chiuso le indagini, come appreso da Repubblica. Sarebbero sotto inchiesta anche altri componenti del club partenopeo. Foto: Instagram Napoli