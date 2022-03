Afena-Gyan fa l’alba in discoteca. Mou non gradisce e lo rispedisce in Primavera

Nonostante la vittoria in casa dello Spezia e il sesto posto in classifica, non c’è un clima serenissimo in casa Roma. A prendersi la scena è stato Felix Afena-Gyan, diciannovenne con 14 presenze in campionato e pupillo di Mourinho. Il ghanese, non convocato per la trasferta ligure a causa di un problema all’anca, secondo quanto si legge su la Gazzetta dello Sport, è andato in una discoteca dell’Eur con amici (sembra anche qualche altro Primavera) ed è tornato nel convitto giallorosso alle prime luci dell’alba. Una serata che non è piaciuta all’allenatore e alla società, che di comune accordo hanno deciso di fargli una tirata d’orecchie e rispedirlo temporaneamente in Primavera.

FOTO: Twitter Serie A