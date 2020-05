Afellay lascerà il PSV: “Ma la mia carriera non è ancora finita, posso essere ancora utile”

Tornato la scorsa estate al PSV Eindhoven, club che lo ha cresciuto, Ibrahim Afellay dovrebbe lasciare nuovamente la base. Infatti, il 34enne olandese non ha inciso come sperato e, di conseguenza, non prolungherà il suo contratto annuale. Allo stesso tempo, però, egli non si sente ancora pronto al ritiro: “Credo che la mia carriera non sia finita e che possa ancora essere utile a un buon livello.” – ha dichiarato.

Foto: profilo Twitter ufficiale PSV Eindhoven