AFC Champions League, Ronaldo ci riprova

Mentre continua a tener banco l’indiscrezione secondo cui i club sauditi sarebbero sempre più intenzionati a chiedere la partecipazione dei loro club in Champions League, nella serata, l’Al-Nassr di Ronaldo scenderà nuovamente in campo per il match di qualificazione alla fase a gironi della Champions League asiatica.

L’Al-Nassr ha perso le prime due partite di campionato. Ronaldo, che ha giocato solo il secondo match non riuscendo a cambiare le sorti dell’incontro, proverà a trascinare la sua squadra alla vittoria contro l’Al-Ahli Dubai. La partita avrà inizio alle ore 19:20.

Foto: Instagram Al Nassr