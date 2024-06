Aebischer: “Non vedo l’ora di sfidare l’Italia. Loro sono favoriti. Calafiori fortissimo, la sua assenza è un bene per noi”

Michael Aebischer calciatore della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Italia.

Queste le sue parole: “E’ bello giocare contro l’Italia, visto che è ora casa mia e conosco quasi tutti i giocatori. Mi spiace per Calafiori, un giocatore fortissimo, ma meglio per noi che sarà squalificato. Sarà una bella partita, vedremo chi sarà più forte. Hanno entrambe le squadre grande qualità”.

C’è una favorita? “L’Italia è favorita, non c’è altro da dire. Per loro parla l’esperienza e odiano perdere”.

Il tabellone in discesa è uno stimolo ulteriore? “Abbiamo visto naturalmente che nell’altra metà ci sono tantissime big. Ma dagli ottavi in poi non ci sono più avversari semplici”.

Foto: Instagram Svizzera