Aebischer: “Mihajlovic sconfiggerà di nuovo la malattia. E’ un combattente, non si arrenderà”

Il centrocampista del Bologna, Michel Aebischer, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Svizzera, parlando anche di Sinisa Mihajlovic, commentando la decisione del mister di doversi fermare di nuovo a causa della leucemia che si è ripresentata.

Queste le parole del giocatore: “È dura, ti accorgi che il calcio non è così importante quando di mezzo c’è la salute. Tornerà di nuovo ad allenare e sconfiggerà questo male come già fatto l’ultima volta. Il mister è un combattente, non si arrenderà”.

Foto: Twitter Bologna