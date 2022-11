Aebischer-Arnautovic e perla di Ferguson, troppo Bologna per il Sassuolo (3-0)

Termina 3-0 al Dall’Ara: il Bologna si aggiudica il derby emiliano contro il Sassuolo. Una partita ben giocata dagli uomini di Thiago Motta contro un Sassuolo in stato confusionario e mai pericoloso. I padroni di casa passano in vantaggio al 30′ grazie al primo gol in campionato di Michel Aebischer. Ad inizio ripresa arriva anche il raddoppio dei padroni di casa con Marko Arnautovic che mette a sedere Consigli e deposita il pallone sul fondo della rete. Al 78′ il Bologna chiude la gara grazie al capolavoro di Ferguson: lo scozzese scambia con Dominguez e poi di prima intenzione lascia partire un destro a giro che si infila sotto l’incrocio dei pali. Finisce così 3-0, il Bologna si rialza dopo il brutto 6-1 rimediato a San Siro contro l’Inter. Quarta sconfitta consecutiva in trasferta per il Sassuolo, la terza senza siglare neanche un gol.

Foto: Instagram Bologna