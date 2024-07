Adzic: “La Juve è tra i più grandi club del mondo. Idoli? Messi e Zidane”

Dal ritiro in Germania, ha parlato il giovane classe 2006 della Juventus, Vasilije Adzic, che dovrebbe far parte dell’Under 23 ma che vedremo certamente spesso aggregato in prima squadra.

Queste le sue parole ai media presenti: “E’ una sensazione incredibile, la Juventus è il più grande club italiano sicuramente. Uno dei più grandi nel mondo. Per me è una sensazione davvero incredibile”.

Sulle parole che ha avuto per te Thiago Motta? “Ecco, ho visto sui media. Vogliono dire tanto per me le sue parole perché è una leggenda, un grande ex giocatore così che parla di me in questo modo è una sensazione incredibile. Arrivo da un piccolo paese, incredibile. Sono soddisfatto”.

Hai un modello a cui ti ispiri? “Messi è il mio idolo. Ma alla Juventus Zinedine Zidane. Incredibile”.

Il tuo obiettivo per questa stagione? “Per questa stagione è molto importante crescere e migliorare. Andare giorno per giorno ed essere migliore. E’ la cosa più importante”.

Hai un messaggio per i tifosi? “Ce l’ho. Voglio solo dire: grazie, per la loro accoglienza. Darò il meglio per ricambiarla sul campo”.

Come mai hai scelto la Juve? “E’ semplice. E’ il più grande club in Italia come ho detto, uno dei più grandi nel mondo”.

Hai parlato con Vucinic della Juve? “Non ho parlato con lui, penso che parlerò con lui. Quando torno in Montenegro sicuro”.

Dove preferisci giocare? “Gioco dove vuole il mister. Per me è centrocampista offensivo, ma posso giocare anche da centrocampista centrale”.

