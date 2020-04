Aduriz chiarisce: “Sono disposto a posticipare il ritiro per terminare la stagione”

Aritz Aduriz, 39enne attaccante e trascinatore dell’Athletic Bilbao, ha parlato in merito al suo ritiro, previsto per il 30 giugno, che verrà quasi certamente rimandato anche perché c’è da disputare la finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad nel derby. Queste le parole dell’esperto centravanti basco a Movistar TV: “Nel mio caso non ho alcun problema, il mio contratto scade a giugno, ma sono disposto a posticipare il mio ritiro per terminare la stagione e giocare le restanti partite. Non devo trasferirmi altrove, quindi, non ho fretta di andare via”.