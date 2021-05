Adriano sull’Inter: “Ho brindato alla vittoria dello scudetto. Conte? Può fare una grande Champions con questa squadra”

L’imperatore Adriano ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante, che in Italia ha vestito tra le tante anche la maglia dell’Inter, ha parlato proprio dei neroazzurri e della vittoria dello Scudetto. “Non vedo tante partite anche perché, quando capita, sono molto nervoso come i veri tifosi, ma ho accompagnato tutta la stagione a distanza e ho brindato con la mia famiglia per il tricolore: è stato bellissimo. Non ho mai dubitato che finisse così, con la vittoria. Il segreto di questa Inter? Erano tutti molto concentrati sull’obiettivo. E sono un gruppo veramente unito, fa tutta la differenza del mondo: quando ci sono queste caratteristiche, alla fine una squadra vince”.

Poi su Conte: “Non sono assolutamente sorpreso: ricordo bene Conte giocatore e il Conte allenatore è sotto agli occhi di tutti. Faceva e fa il suo mestiere in maniera davvero eccellente. Posso solo dire che questa squadra può fare una grande Champions con Conte in panchina, la strada è tracciata”

FOTO: Twitter Inter