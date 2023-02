Adriano: “Inter squadra completa, può andare avanti in Europa. Porto? Lukaku farà tre gol come me”

L’ex attaccante brasiliano dell’Inter, Adriano, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato dell’imminente sfida di Champions League tra i nerazzurri e il Porto. L’Imperatore ha ricordato il precedente del 2005, quando segnò tre reti a San Siro alla formazione portoghese. Il cammino dell’Inter in quella edizione della Champions si fermò ai quarti di finale contro il Milan, che poi ad Istanbul fu rimontato e subì la disfatta ai calci di rigore. Alcune parole dell’ex calciatore: “Mi ricordo quegli ottavi del 2005 come fosse oggi, l’emozione provata ad ogni gol e l’urlo dello stadio: è stata davvero una partita meravigliosa per me. Non sarà facile contro il Porto che è una squadra molto organizzata, ma io credo sempre nella mia Inter: questa squadra è completa e può andare avanti in Europa. Lukaku è molto simile a me da tutti i punti di vista, non solo per la forza e per il calcio mancino. Ma sono sicuro che contro il Porto farà un bellissimo gol. Anzi no, ne farà tre come me”.

Foto: Instagram ufficiale Adriano