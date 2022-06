Adriano: “Il paragone con Ronaldo? Non può esistere, lui è il Fenomeno. È stato come un fratello maggiore”

Raggiunto dai microfoni di DAZN, l’Imperatore Adriano è tornato sull’esperienza vissuta con la maglia dell’Inter: “Ronaldo e Seedorf? Avere vicino campioni così è stata un’emozione incredibile. Non ci sono neanche parole per descrivere quel momento lì accanto a due campioni e fenomeni del genere. Anche ora quando rivedo queste foto mi sembra strano. Ho mai sentito il paragone con Ronaldo? No, non c’è paragone, lui è un Fenomeno, lo ha dimostrato nella sua carriera. Io ho dimostrato che potevo diventare così ma non c’è paragone, non possiamo essere uguali. Lui mi portava alla Pinetina perché per un po’ io ho abitato a casa sua e ricordo che mi diceva sempre che se volevo arrivare lontano dovevo lottare e pensare sempre avanti per aiutare la mia famiglia. È stato come un fratello maggiore per me“.

Foto: screenshot Premium Sport