Adriano: “Ho brindato per lo scudetto dell’Inter. Lukaku? Farà la storia”

L’Imperatore Adriano, uno dei più grandi rimpianti nel mondo del calcio per ciò che poteva essere e non è stato, non ha certo dimenticato il suo passato in nerazzurro. E affida a FcInterNews il suo messaggio di congratulazioni per la Beneamata a pochi giorni dalla vittoria del 19esimo Scudetto. “Sono molto felice che l’Inter abbia conquistato lo Scudetto. Ho brindato con la mia famiglia per il Tricolore conquistato, è stato bellissimo. Mando un abbraccio a Lukaku, lui è un fenomeno come calciatore e anche una persona meravigliosa. Romelu lo sa, gli ho telefonato di recente proprio per complimentarmi con lui e fargli gli auguri”.

Foto: Twitter Inter