Galliani: “Io darei la vita per il Monza, per questo mi scateno”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sul match di Coppa Italia contro la Juventus, in programma giovedì sera alle ore 21:00. Queste le parole dell’ex dirigente del Milan: “Io darei la vita per il Monza, per questo mi scateno” le parole del dirigente. “Siamo contenti di quanto fatto finora dalla squadra in Serie A, ma non fatemi dire cosa c’è nel futuro. Abbiamo la Juventus in Coppa Italia, mai dire mai… Sento ancora tutti gli allenatori, anche Brocchi e Stroppa. A Giovanni sono grato per averci portato in serie A. Berlusconi va ringraziato a vita per quanto fatto per questa Società”.

Foto: Profilo Twitter Monza