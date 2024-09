Adriano: “Derby? Penso vinca l’Inter. Ma occhio al Milan. Thuram? Felice di essergli di ispirazione”

Adriano Leite Ribeiro, ex attaccante dell’Inter, ha parlato del derby alla Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole: “Thuram in estate ha indossato la mia maglietta? Non ho visto, non ho letto, ma è bello essere l’ispirazione di un attaccante così importante. Io ho giocato contro suo papà – che difensore! – e ora gli auguro di segnare ancora a lungo per la mia Inter”.

E allora chi lo vince il derby? “Nonostante tutti dicano che noi siamo favoriti, non bisogna mollare. Potrà pure essere in difficoltà, però il Milan è pericoloso. Ma l’Inter è sempre… l’Inter, penso che possa vincere”.

