Adriano, dai gol al cinema: l’Imperatore girerà un film sulla sua vita

Adriano Leite Ribeiro si dà al cinema. L’Imperatore, infatti, ha postato sul profilo Instagram le foto di un incontro per l’organizzazione di un film e di un documentario che racconteranno le tappe più importanti della sua vita di calciatore, ma non solo. Il brasiliano si è mostrato molto coinvolto: “Sono molto felice per le persone che sapranno chi è il vero Adriano”, ha detto l’ex attaccante di Parma, Inter e Roma.

Foto: Twitter ufficiale Inter