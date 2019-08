Adrian si presenta al Liverpool: “Qui per vincere”

Dopo aver ceduto Mignolet, il Liverpool ha ufficializzato ieri l’acquisto di Adrian dal West Ham. Il portiere spagnolo ha oggi rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore dei Reds. Questi alcuni estratti della sua intervista: “Sono molto felice di essere qui e di lavorare per questo club. C’era già stato un interessamento lo scorso anno, ma quello vero è arrivato negli ultimi giorni. Abbiamo parlato quotidianamente con il mio agente e avevo delle altre opzioni. Questo è un grande passo per la mia carriera, dopo sei anni al West Ham. Ho esperienza in Premier League e arrivo in un grande club per lottare per ogni obiettivo. Per me è una grande sfida lavorare con Alisson – è in gran forma nelle ultime stagioni, sta mostrando di essere a un livello molto alto, uno degli migliori portieri al mondo. Ma la competizione ci rende migliori. Vengo per lottare, per dargli una spinta come compagno di squadra e anche per provare a insidiare il posto da titolare. Ad Anfield non ho ricordi molto positivi perché non ci ho mai vinto, ma ovviamente l’atmosfera è magnifica. Non è solo uno degli migliori stadi della Premier, ma di tutto il mondo. I tifosi sono fantastici. Voglio vincere titoli, abbiamo tante competizioni da giocare e lotteremo per vincerle“.

Foto: twitter ufficiale Liverpool