Adrian: “Klopp ci ha dato quello che ci mancava per diventare una squadra vincente”

Adrián San Miguel, portiere spagnolo del Liverpool, è stato intervistato da “El Larguero” su Cadena SER, dove ha commentato la stagione dei Reds: “C’erano molte persone in attesa di questo momento. Molti giocatori non erano nemmeno nati l’ultima volta che avevamo vinto il campionato. Dove abbiamo visto Chelsea-City? Klopp ci ha dato due opzioni: o vederla a casa o vederla tutti insieme in hotel. Il suo arrivo è stato il cambiamento di cui avevamo bisogno per diventare una squadra vincente. Abbiamo vinto la Champions, la Supercoppa, il Mondiale per club, la Premier è solo il tocco finale per chiudere bene l’anno. È molto umano. Molto naturale. Alla festa si è comportato come uno di noi.”

Foto: AS