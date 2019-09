Adorabile siparietto in Turchia: Faty intervistato in turco, a tradurre ci pensa suo figlio. Il video

Farà certamente commuovere qualche papà quel che è accaduto ieri al termine della sfida tra Ankaragucu e Genclerbirligi valida per il campionato turco. Ai microfoni di BeIN Sports si è infatti recato per commentare il match Ricardo Faty, ex Roma che – nonostante i tre anni trascorsi al Bursaspor – non ha ancora grande confidenza con la difficile lingua turca. In suo soccorso per tradurre le domande del giornalista e riportare le sue risposte è arrivato allora suo figlio Abu Yassir, che si è dimostrato un efficace traduttore per un siparietto speciale.

📺 beIN Sports l Maç Sonu

🗨 Ricardo Faty, "Derbiden galibiyetle ayrılmak önemliydi. İnşallah böyle devam ederiz."

👨‍👦 Tercüman @rickyfaty'in oğlu Abu Yassir 👏#Ankaragücü pic.twitter.com/D0BLQHIPsV — Bekoyuncu (@Bekoyuncu) September 29, 2019

Foto: twitter Ankaragucu