Adli: “Sogno il Mondiale 2026 con la Francia”

Durante l’intervista concessa al canale ZackNaniProd, il centrocampista della Fiorentina, Yacine Adli ha parlato del suo momento dopo i due gol consecutivi realizzati contro i The New Saints e contro il Milan. Di seguito le sue parole, a partire dall’obiettivo di conquistare la chiamata della Nazionale francese e il Mondiale: “Quella del 2026 sia la più raggiungibile. I ragazzi hanno tutti un vantaggio su di me, ma non c’è un grande divario”.

Poi ha proseguito: “Sta arrivando un nuovo ciclo, con ragazzi come Kanté che si avvicinano alla fine della carriera. Pogba è un giocatore straordinario e spero che possa tornare al suo miglior livello. È una persona eccezionale che mi ha dato tanti consigli, che ho avuto modo di ricevere durante le vacanze o a bordo campo. Spero che i suoi momenti difficili siano finalmente superati e gli invio tanta forza. È di gran lunga il miglior centrocampista francese attualmente e, se un giocatore come lui viene convocato in nazionale, non ci sono dubbi al riguardo. Sono alla ricerca di continuità alla Fiorentina e voglio avere voce in capitolo per le convocazioni”.

Foto: Instagram Adli