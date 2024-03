Adli: “Slavia Praga? Cercheremo di metterli sotto pressione sin dal primo minuto. Quando il Milan gioca un torneo l’obiettivo è sempre quello di vincere”

Non solo il tecnico Stefano Pioli. Anche il centrocampista del Milan Yacine Adli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con lo Slavia Praga. Le sue parole:

Domani vincere in maniera consistente per il ritorno?

“Cercheremo di metterli sotto pressione sin dal primo minuto. Sappiamo che ci aspetta un avversario forte, saremo pronti”.

Competizione importante?

“Quando il Milan gioca un torneo l’obiettivo è sempre quello di vincere. L’Europa League non è la Champions, ma ci sono squadre di alto livello e anche noi lo siamo: per dimostrarlo bisogna vincere”.

Hai scelto la tua nazionale?

“Da giocatore voglio giocare al livello più alto, quindi per me giocare con la Francia è un obiettivo; non è il momento di spiegare perché.”

Come hai fatto a migliorare in fase difensiva?

“Con lo staff abbiamo lavorato tanto sotto questo aspetto che mi mancava l’anno scorso. Io lo sapevo ed è stato più facile lavorarci su. Ora vedo cose che non vedevo prima, voglio crescere ancora. L’anno scorso c’erano giocatori forti in fase difensiva. Mi avevano detto che in Italia ci vuole tempo per giocare: il tempo è arrivato e non c’è nessun segreto.”

Foto: Twitter Yacine Adli