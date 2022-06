Adli saluta il Bordeaux: “Abbiamo fallito, ho quasi toccato la depressione”

Yacine Adli saluta il Bordeaux. Per il talento cresciuto nel PSG è arrivato il momento di una nuova avventura con la maglia del Milan dopo i tre anni, sofferti, con la maglia blu dei Girondins conclusasi con la retrocessione in Ligue 2. Prima di partire, però, il centrocampista ha voluto salutare il club dove è diventato un uomo: “Prima di aprire una nuova pagina, vorrei ringraziare il Bourdeaux. Grazie a questa istituzione per avermi dato l’opportunità di crescere come giocatore ma soprattutto come uomo. Abbiamo vissuto tutti insieme molti momenti difficili e continuiamo a viverli, ma contro ogni previsione abbiamo sempre sempre sentito l’amore e la dedizione della gente di Bordeaux per portare il club al posto che gli spetta. Purtroppo noi giocatori abbiamo fallito, possiamo trovare molte cause per questo, ma la realtà è che abbiamo fallito insieme. Indipendentemente da ciò che si dice o si pensa, questo club mi ha sempre entusiasmato perché lo amo e continuerò ad amarlo per tutta la vita. Non mi vergogno di dire che questo club, almeno alcune delle persone che ne fanno parte, mi hanno fatto sentire depresso, ma molte mi hanno dato molta tanto amore. Per questo desidero ringraziare: Ange, Manet, Nathalie, Thierry, DD, Jacques, Fabien, Titi Delmeule, Hervé, Julien, Alexis, Margaux, Axelle, Bruno, David, Eric, Alex, Jesami, Neug, Paul. Sicuramente ne sto dimenticando qualcuno e mi dispiace ma queste sono le persone che dietro le quinte si sacrificano per noi e ci danno tutto il loro amore, quindi vi ringrazio per questo. Siete l’anima di questo club, il vostro club, quello a cui date la vita. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia affinché potessi esibirmi sul campo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yacine Adli (@adliyacine)



Foto: Adli Instagram