Adli: “Partita ben fatta, i punti li abbiamo persi in altre occasioni. Voglio dimostrare di essere da Milan”

Yacine Adli, centrocampista del Milan ha parlato a Dazn dopo il pareggio con l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto la partita giusta, abbiamo messa tanta intensità e non siamo riusciti a vincere. Abbiamo avuto occasioni per fare il secondo gol, i due punti non li abbiamo perso oggi ma in altre partite. E’ difficile giocare contro l’Atalanta, c’è sempre uomo contro uomo e dopo io cerco di aiutare la squadra. Sono rimasto male perché ho fatto una bruttissima partita a Monza e volevo dimostrare che sono da Milan”

L’umore del gruppo? “Dobbiamo continuare ad andare avanti, ogni errore lo paghiamo a caro prezzo. Anche oggi un rigore, purtroppo siamo un po’ sfortunati. Ma dobbiamo continuare così”.

Foto: Instagram personale