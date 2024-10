Adli: “Niente paragoni con Borja o Pizarro. Palladino ha tanta fiducia in me, io rispondo con il lavoro”

Yacine Adli ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sul momento della Fiorentina: “Per me è sempre importante staccare un po’. Lavoriamo da un mese insieme e queste due settimane abbiamo lavorato e vogliamo continuare a fare bene. Il mio impatto con Firenze? Quando sono arrivato ho fatto una pre-season diversa e non ero al top. Ho lavoro molto per tornare al top, con la voglia di ambientarmi. Mi hanno aiutato tutti. Ho parlato subito con Biraghi, ma tutti i miei compagni mi hanno aiutato”.

Su Palladino: “Lui mi dà tanta fiducia e io rispondo con una voglia di lavorare importante. Poi, partita dopo partita la devi ottenere da solo la possibilità di giocare”.

Sulla sua avventura al Milan: “Cosa è mancato al Milan? Una situazione diversa. Arrivato in Italia non era un giocatore completo, Pioli mi ha aiutato molto. Io mi sono sforzato molto per crescere e giocare di più”.

Infine: “Ruolo? A me basta giocare, ma per me il calcio non si basa sul sistema di gioco. Io voglio vincere con la Fiorentina e puntare in alto. Il paragone con Borja Velero e Pizzarro? Rispetto troppo questi giocatori per paragonarmi, io penso solo a lavorare”.

