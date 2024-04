Adli: “Nessuno oggi pensa alla partita con la Roma. Vogliamo la quinta vittoria di fila in campionato”

Il centrocampista del Milan Yacine Adli, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match tra i rossoneri ed il Lecce, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, ai microfoni di DAZN:

“Oggi nessuno pensa a giovedì. Non abbiamo mai vinto 5 di fila in campionato, sappiamo che ci aspetta un avversario tosto, siamo concentrati su questa partita e non pensiamo a giovedì. Avere tutto l’effettivo a disposizione cambia tanto. Abbiamo vissuto momenti complicati quando avevamo tanti infortunati. Ora possiamo sfruttare tutta la qualità di questo gruppo e ci aiuta tanto”.

Foto: Instagram Adli