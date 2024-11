Adli-Kean: la Fiorentina sbanca anche Como. Torino, crisi infinita: non basta Masina (1-1)

La domenica pomeriggio di Serie A si apre con le due sfide Torino-Monza e Como-Fiorentina.

Un primo tempo combattuto tra Torino e Monza, con Maldini che sfiora il vantaggio nei primissimi istanti di gara. Per il Toro si rende invece pericoloso Coco, che svetta di testa su un corner: Marí salva in extremis. Il secondo tempo è ricco di emozioni, la sblocca Masina al 59′ su palla inattiva, ma dopo solo qualche minuto Djuric ristabilisce l’equilibrio, sempre su palla inattiva (calcio d’angolo). Altro risultato insapore per il Torino, che non vince ormai da troppo tempo.

Partita senza esclusione di colpi quella tra Como e Fiorentina, il Como è coeso e compatto, ma la gara vede la prima scintilla con la conclusione da fuori di Yacine Adli, su assist di Beltran, che al 19′ apre le danze. La squadra di Fabregas tenta il colpo di reni, Cutrone e Fadera tra i più pericolosi, ma la Fiorentina difende il vantaggio. La Viola raddoppia poi nel secondo tempo con il solito Moise Kean: gol all’incrocio dei pali su assist di Sottil. Vince quindi la Viola, che porta a casa la settima vittoria di fila.

Foto: Instagram Fiorentina