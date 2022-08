Adli, il no alla Francia per l’Algeria: farà coppia con Bennacer

Yacine Adli ha scelto l’Algeria. Secondo quanto riportato dai siti locali, il centrocampista del Milan, che ha doppia nazionalità (francese e, per l’appunto, algerina) sarebbe stato convinto da ct Belmadi a vestire la maglia dei Fennec, rinunciando a quella dei Bleus. In Nazionale, dunque, il classe 2000 troverà un suo compagno di squadra in rossonero, Bennacer.

Foto: Instagram Adli