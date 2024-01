Adli-Giroud-Theo: il Milan convince e abbatte la Roma (3-1)

Il Milan batte la Roma 3-1 nel posticipo domenicale della 1a giornata di ritorno. Un successo importante per i rossonerti che scacciano le critiche dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. La Roma invece non riesce a riscattare il ko del derby. I rossoneri passano in vantaggio grazie al primo squillo di Adli in maglia rossonera. La giocata del vantaggio arriva all’11’, grande azione dei rossoneri, palla di Reijnders che serve Adli che insacca con un bel tiro da fuori. Gioia del francese al primo gol con i rossoneri.

Gara però viva, Roma propositiva, pericoloso Celik in un paio di occasioni e Paredes con qualche conclusione da fuori. Milan che ha provato in ripartenza a far male, pericoloso di testa Pulisic, che sfiora la porta di Svilar, a sorpresa schierato al posto di Rui Patricio.

Nella ripresa, la Roma ci prova a rientrare ma subisce il 2-0 al 56′. Palla in mezzo, sponda di Kjaer per Giroud che di testa fa 2-0. Proteste Roma per un fallo su Cristante non rilevato.

La Roma reagisce, e al 69′, ha un rigore, che Paredes non sbaglia riaprendo la gara. Pellegrini spaventa San Siro, ma Mignan in un paio di occasioni salva. Nel miglior momento della Roma, arriva nel finale il tris del Milan con Theo Hernandez che segna la rete del 3-1 con un sinistro magistrale. Finisce 3-1 per il Milan che tiene il passo dell’Inter, avvicina la Juve, impegnata martedì con il Sassuolo e stacca la Roma di ben 13 punti.

Foto: twitter Milan